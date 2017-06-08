Порошенко підписав закон про посилення захисту поранених бійців АТО

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до статті 260 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України» №2049-VIII, прийнятий Верховною Радою 18 травня 2017 року. Як повідомила прес-служба глави держави, законом посилюється захист прав військовослужбовців, які отримали травму (контузію, поранення, каліцтво) під час проходження військової служби в зоні проведення АТО.

Документ спрямований на вдосконалення процедури оформлення медичних довідок та інших документів для отримання військовослужбовцями передбачених законодавством пільг.

Читайте такожПекельний бій під Жолобком: терористи хотіли повністю відрізати ЗСУ (відео)«Необхідність прийняття відповідного закону виникла через непоодинокі випадки, коли військовослужбовці, які отримали поранення та особливо контузії під час бойових дій, не мали можливості отримати передбачені чинним законодавством пільги та компенсації внаслідок недосконалості положень Статуту внутрішньої служби ЗСУ», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, відсутність документів про одержання поранення, травми або контузії на момент огляду пораненого військово-лікарською комісією надавала їй право зазначати у довідці замість «поранення» саме «захворювання», що й створювало для пораненого негативні юридичні наслідки.

«Зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, що внесені цим законом, дозволяють впорядкувати процес отримання пораненими військовослужбовцями довідок про причинний зв'язок отримання поранення (травми, контузії, каліцтва) з виконанням військових обов’язків та створюють сприятливі умови для забезпечення реалізації передбачених законодавством прав на пільги пораненим учасникам антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ухвалений парламентом 18 травня закон (реєстраційний номер 3728) передбачає видачу довідки про травму (каліцтво, поранення чи контузію) військовим комісаріатом, до якого приписаний поранений військовослужбовець, у разі, якщо обстановка не дозволяє надати довідку до направлення його на лікування поза розташуванням військової частини.

Довідка має надаватися протягом 30 днів з дня отримання травми, або протягом 30 днів з дня надходження відповідної вимоги військового комісара.