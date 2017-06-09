"Так влаштована наша людина": Аваков прокоментував величезні черги за "біометрикою"

Глава МВС Арсен Аваков пояснив величезні черги за "біометрикою" особливістю українського менталітету. Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Херсоні, передає "112 Україна".

"Щодо біометричних паспортів. У нас кожен день видається зараз 20,5-21 тис паспортів, це абсолютні рекорди і так влаштована наша людина, що вона по-іншому не може, вона все робить в останній момент і як в останній раз. Тому скрізь великі черги. Вони перевищують обсяг, який ми очікували в 1,5-2 рази", - заявив Аваков.

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У понеділок-вівторок прем'єр-міністр проведе координаційну нараду з цього питання.

"Ми постараємося збільшити потужності з друкування паспортів. Але в будь-якому випадку хочу попросити всіх – не поспішайте ви так. Це буде відбуватися до 11 червня і після 11 червня, і паспорти будуть такі ж якісні. Користуйтеся більше електронними сервісами, записуйтеся в черги. Все буде нормально", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, попит на біометричні паспорти перевищує очікуваний в 2 рази.