Бензин на українських заправках дорожчає
09:05, 05 березня 2009Суспільство
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Уряд хоче підвищити акциз на дизпаливо
Літр найпопулярнішого бензину А-95 вже коштує в середньому 5 грн. 75 коп.
Між тим на світовому ринку нафта стрімко дешевшає – пишуть "Факти".
Антимонопольний комітет стверджує, що паливо на наших АЗС продають на гривню дорожче, ніж воно має коштувати. Нафтотрейдерам погрожують чималими штрафами, як і основним виробникам палива – Одеському, Лисичанському і Кременчуцькому нафтопереробним заводам. Нині щодо них триває розслідування.
Проте невдовзі варто очікувати лише здорожчання. Адже уряд хоче підвищити акциз на дизпаливо, а Росія з 1 березня на 15 відсотків збільшила мито на свою нафту.
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