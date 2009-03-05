Бензин на українських заправках дорожчає

Літр найпопулярнішого бензину А-95 вже коштує в середньому 5 грн. 75 коп.

Між тим на світовому ринку нафта стрімко дешевшає – пишуть "Факти".

Антимонопольний комітет стверджує, що паливо на наших АЗС продають на гривню дорожче, ніж воно має коштувати. Нафтотрейдерам погрожують чималими штрафами, як і основним виробникам палива – Одеському, Лисичанському і Кременчуцькому нафтопереробним заводам. Нині щодо них триває розслідування.

Проте невдовзі варто очікувати лише здорожчання. Адже уряд хоче підвищити акциз на дизпаливо, а Росія з 1 березня на 15 відсотків збільшила мито на свою нафту.

ICTV