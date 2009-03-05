Автора «Хорошого Сталіна» звинуватили в русофобії

Три активісти Руху проти незаконної імміграції (ДПНИ) подали заяву в московську прокуратуру з проханням проаналізувати текст книги Віктора Єрофеєва "Енциклопедія російської душі" на наявність в ньому елементів екстремізму, повідомляє "Газета"(GZT.RU).

При цьому заявники підкреслюють, що виступають не від імені ДПНИ, а як ініціативна група громадян. На їх думку, книга Єрофеєва є образливою по відношенню до росіян і її слід визнати екстремістським матеріалом і вилучити з продажу.

Також заявники просять суд перевірити діяльність Віктора Єрофеєва як ведучого телепередачі "Апокриф" і радіопередачі "Енциклопедія російської душі" "на предмет розпалювання міжнаціональної ворожнечі з використанням вищезгаданих ЗМІ".

Як повідомив Віктор Єрофеєв "Газеті"(GZT.RU), в даний момент він знаходиться в Італії і про подану заяву нічого не знає. "`Енциклопедія російської душі" - роман, його текст не можна трактувати як мою заяву або ж мою позицію", - заявив письменник.

У разі визнання письменника винним за статтею "Розпалювання ненависті або ворожнечі, а рівне приниження людської гідності", серед інших варіантів покарання йому може загрожувати позбавлення волі на строк до двох років, відзначає Лента.ру.