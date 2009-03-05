Доларом на міжбанку торгують по 8,32/8,37

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,3100/8,4000, до 11:00 ціни піднялися до 8,3200/8,4050, а до 12:00 концентрувалися в діапазоні 8,3200/8,3700 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2290/0,2330, а до 11:00 звузився спред до 0,2295/0,2330, і до 12:00 ціни становили 0,2300/0,2325. У Росії курс долар-рубель впав, і до 12:00 встановився на рівні 35,9525 (-0,2075).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2614/1,2615, а до 12:00 впали до 1,2568/1,2569.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,4800/10,5995, до 11:00 ціни пішли донизу - 10,4735/10,5865 і до 12:00 досягли рівня 10,4545/10,5235.