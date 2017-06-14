Порошенко хоче повністю адаптувати військову медицину під стандарти НАТО

Президент Петро Порошенко заявляє про намір повністю адаптувати військову медицину України під стандарти НАТО.Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час заходів з нагоди Дня медичного працівника в 66-му мобільному госпіталі Міноборони у Донецькій області.

Читайте такожУкраїна спільно з НАТО розробляє програми щодо реабілітації бійців АТО – Порошенко«Згадаємо, як починали: не було не тільки шпиталів, у військових не було аптечок, кровоспинних засобів, ліків, знеболювальних, розраховували лише на допомогу волонтерів, не було санітарних автомобілів, не було евакуаційної авіації, не було нічого, крім твердого бажання захистити державу і твердої волі до перемоги. Дефіцитом тоді вважалися йод, зеленка, бинти та шприци, а на більше не було чого розраховувати», - зазначив Порошенко.

За словами президента, на сьогодні забезпеченість особового складу індивідуальними медичними аптечками наблизилася до 100%.

«Ми створили сучасну інфраструктуру військової медицини і зараз готові для того, щоб адаптувати військову медицину України повністю під стандарти НАТО», - підкреслив глава держави.

«Зараз вже перша допомога надається на полі бою протягом так званої "золотої десятихвилинки"… На щастя, евакуація поранених здійснюється новітнім адаптованим санітарним транспортом. Сьогодні ми бачили понад 20 нових машин, які розроблені за технічними умовами Міноборони з використанням бойового досвіду і тих вимог, яким вони повинні відповідати», - додав Порошенко.