ВР має намір вдосконалити соціальний захист міліції
03:21, 06 березня 2009Суспільство
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401 депутат - "за"
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону ”Про внесення змін до закону України "Про міліцію" щодо вдосконалення соціального захисту працівників міліції.
Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку даного законопроекту проголосував 401 народний депутат з 441 зареєстрований в сесійній залі.
Законопроектом передбачається, що працівникам органів внутрішніх справ гарантується безоплатне медичне забезпечення, яке здійснюється в лікувально-профілактичних закладах Міністерства внутрішніх справ України.
Зміна підпорядкування закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МВС України, може здійснюватись лише на підставі закону.
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