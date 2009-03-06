ВР має намір вдосконалити соціальний захист міліції

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону ”Про внесення змін до закону України "Про міліцію" щодо вдосконалення соціального захисту працівників міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку даного законопроекту проголосував 401 народний депутат з 441 зареєстрований в сесійній залі.

Законопроектом передбачається, що працівникам органів внутрішніх справ гарантується безоплатне медичне забезпечення, яке здійснюється в лікувально-профілактичних закладах Міністерства внутрішніх справ України.

Зміна підпорядкування закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МВС України, може здійснюватись лише на підставі закону.