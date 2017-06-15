80% українців здали б кров, якби їм запропонували: донорство у фактах та цифрах (інфографіка)

За даними Всесвітньої організації здоров'я, у 2016 році у світі зібрали 112,5 млн донацій крові, половина з них – у країнах з високим рівнем доходу. Це на 4,5 млн більше, ніж у 2015-му.

Наразі в Україні нараховується 423 центри крові. Найбільше донорських центрів на Київщині – 64, далі йдуть Тернопільська, Львівська, Хмельницька, Івано-Франківська та Черкаська області.

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За даними аналітичної групи Corestone Corp., кожні 2 секунди у світі одна людина потребує переливання крові. Всього 1% населення може покривати базову потребу усієї країни у крові. Наприклад, під час автомобільної аварії для порятунку життів потрібно в середньому 4,5 л крові, тоді як за один раз людина здає 450 мл.

За статистикою, 90% людей, які можуть здати кров, не роблять цього. 80% людей могли б здати кров, якби їх попросили, але самі ініціативу не проявляють.

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У той же час, вирішити проблему нестачі крові у медичних центрах намагаються за допомогою технологій. Створено штучну кров, здатну замінити справжню на 12 годин та 3D-біопринтер для друку судин.