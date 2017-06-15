МОН: одеський досвід впровадження електронних підручників можна поширювати по всій країні

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що одеський досвід впровадження електронних підручників можна поширювати по всій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гриневич заявила під час робочої поїздки до Одеси та Одеської області.

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В Одесі з 2017 року реалізується проект «Інтерактивний електронний підручник». У рамках проекту розроблено та розміщено на спеціальному порталі 42 підручника, рекомендовані Міністерством освіти і науки для учнів 7-х класів.

З одеським досвідом впровадження цього проекту ознайомилася Гриневич, яка в рамках робочої поїздки відвідала гімназію №2. Вона високо оцінила рівень реалізації проекту й заявила, що цей досвід може і повинен бути поширений по всій країні.

«На мій погляд, це відмінна регіональна практика. Наступним етапом ми бачимо розробку мультимедійних додатків для школярів. Не сумніваюся, в цьому питанні лідерство буде за Одесою», - підкреслила міністр.

Вона зазначила, що суть такого підручника не лише перевести в електронний вигляд паперову версію. «Суть його полягає і в мультимедійних додатках, вправах які буде цікаво виконувати. Нас цікавить, щоб підручники змінилися не тільки за форматом, а й за змістом», - підкреслила Гриневич.

Але поки повністю відмовитися від паперових підручників не можна, зазначила вона, оскільки не всі школи, особливо в селі, мають швидкісний інтернет, а планшети є не в усіх дітей.

Проте, зазначалося, що таку практику треба втілювати, як і дистанційне навчання.

«Зараз ми саме з Одесою та Одеською областю працюватимемо над втіленням змішаного навчання, яке допоможе дітям навіть у маленькому селі отримати урок від кращого вчителя, і водночас втілювати електронні підручники та мультимедійні додатки», - зазначила Гриневич.