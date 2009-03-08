Чоловік розстріляв колишню подругу, її батьків і нового супутника

42-річний чоловік застрелив чотирьох людей у ресторані в Моравії. Як повідомили в чеській поліції, злочинець увійшов до ресторану і відразу відкрив вогонь, після чого спробував накласти на себе руки.

За даними чеського телеканалу CTK, загиблі - 25-річна жінка, імовірно колишня подруга вбивці, її батьки та 30-річний чоловік. Всі вони померли на місці: як повідомили в службі "швидкої допомоги", лікарі, прибувши до ресторану через шість хвилин після пострілів, вже не могли допомогти.

Вбивця з тяжким пораненням в голову відправлений до лікарні.