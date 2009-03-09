Підозрюваний у злочині ударив ножем працівника карного розшуку

Учора у Краматорську Донецької області підозрюваний у злочині поранив ножем співробітника карного розшуку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 8 березня близько 3-ї години ночі наряд міліції намагався затримати двох місцевих мешканців віком 30 та 20 років, які підозрювалися у скоєнні розбійного нападу.

Під час затримання правопорушники вчинили опір і заподіяли ножове поранення живота співробітникові карного розшуку Краматорського міськвідділу внутрішніх справ.

Вжитими заходами правопорушників затримано, співробітник міліції перебуває в лікарні.