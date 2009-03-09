Підозрюваний у злочині ударив ножем працівника карного розшуку
23:03, 09 березня 2009Суспільство
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Місце злочину - Краматорськ
Учора у Краматорську Донецької області підозрюваний у злочині поранив ножем співробітника карного розшуку.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 8 березня близько 3-ї години ночі наряд міліції намагався затримати двох місцевих мешканців віком 30 та 20 років, які підозрювалися у скоєнні розбійного нападу.
Під час затримання правопорушники вчинили опір і заподіяли ножове поранення живота співробітникові карного розшуку Краматорського міськвідділу внутрішніх справ.
Вжитими заходами правопорушників затримано, співробітник міліції перебуває в лікарні.
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