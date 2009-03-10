Видобуток морського піску знищить "золоті" пляжі західного Криму
Говорить президент Кримської академії наук
Подальше видобування піску на озері Донузлав призведе до знищення пляжів західного Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив президент Кримської академії наук, професор Віктор ТАРАСЕНКО.
“У разі потужного видобування пісків, які знаходяться в гирлі озера Донузлав, коли рівень підводного кар`єру заглиблюватиметься на 8-10 метрів і нижче, разом із цим потужним підтіканням як вирва засмоктуватиметься пісок з навколишньої частини і потім, з урахуванням прибережних течій, пісок “злизуватиметься”, – сказав еколог. – Мільйони тонн (піску) можуть бути «засмоктані», і буде знищена прибережна зона знаменитих «золотих пісків».
Екологічна громадськість пропонує припинити видобування піску на Донузлаві, і розвивати Саксько-Євпаторійське узбережжя як бальнеологічний курорт.
“Є ропа, є прекрасні цілющі грязі, мінеральні води, у світових цінах цей ресурс оцінюється в 1,5 мільярда доларів. 1,5 мільярда доларів – це те, що дала природа для розвитку західного Криму, – наголосив В.ТАРАСЕНКО. – Якщо оцінити ще «золоті піски», нам поки що ця методика не вдалася, я упевнений, що це (ця сума) буде не меншою».
Екологи вважають, що компанії повинні найближчими роками почати згортання робіт з видобування піску на озері Донузлав, і переходити на інші родовища: на континентальні родовища в Криму або «на величезні родовища у Херсонській області».