Новий скандал на Євробаченні. Фанати Елвіса Преслі вимагають зняти Бельгію з конкурсу. Вони вважають, що пісня бельгійського співака Патріка Ушена Copycat повна презирства, ненависті і гіркоти до їх кумира. При цьому незадоволені нагадують про те, що одне з правил Євробачення каже, що "образливі" і "неприйнятні" вирази не допустимі. Відзначимо, що співак з Бельгії працює в стилі "рокабіллі" і в Москві виступить в образі а-ля Елвіс Преслі.

Це вже не перший скандал навколо змісту пісень на "Євробаченні-2009". Раніше Європейський мовний союз визнав таким, що не відповідає нормам конкурсу, текст пісні "We don`t wonna put in" групи "Стефані і 3G", яка мала представляти Грузію.

Эхо Москвы