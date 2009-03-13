Україну в рамках програми ООН представлятиме зять Тимошенко

Україну в рамках програми ООН "10 цілей тисячоріччя" представлятиме зять прем‘єрки Юлії Тимошенко та його група "DVS". Про це пише "Таблоїд" з посиланням на "Motodex.info".

"16 березня ми летимо у Нью-Йорк. Ми, "DVS", номіновані, і, з нашою піснею про шахтарів, будемо представляти, у рамках цієї програми, Україну", - повідомив Шон Кар в інтерв‘ю. Як розповів рокер-байкер, програму "10 цілей тисячоріччя" проводить Організація Об`єднаних Націй. Йдеться про такі цілі, як боротьба з бідністю, незаконною торгівлею зброєю, і так далі. Це свого роду конкурс між країнами, хто наскільки процвітає у досягненні цих цілей.