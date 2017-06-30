Світ накрила епідемія вірусів-вимагачів: найгучніші хакерські атаки з 2015 року і до сьогодні (інфографіка)

З 2015 року у світі кількість варіантів шкідливих програм зросла у 30 разів. Збільшується і середня сума викупу. Щоправда, кожна п’ята жертва вимагачів так і не отримує доступу до своїх файлів, навіть сплативши затребувану суму.

За даними аналітичної групи Corestone Corp., у 2016 році успішними стали 71% комп'ютерних атак на компанії, тоді як 29% відбили удар та не були зараженими. З роками змінився і розмір викупу - у середньому із $373 у 2014 році до $1077 у 2016 році. Більшість компаній витрачають від 1 до 5 днів на відновлення доступу до своїх даних.

У 2016 році світова комп'ютерна спільнота була атакована комп'ютерним вірусом-вимагачем Locky, який назвали найпідступнішим з тоді відомих. Кіберзагроза продемонструвала унікальный метод проникнення – для зараження комп'ютерів вірус користувався документами Word, що необхідні для ввімкнення функції Macros, яка активує шкідливий код і завантажує вірус на комп'ютер. За повернення даних Locky просив від 0,5 до 1 біткоїна. Вірус пошкодив дані тисяч користувачів ПК у всьому світі.

Читайте такожОпубліковано карту поширення вірусу Petya.A: Україна зазнала наймасштабнішої атаки

Найгучнішою атакою, яка нещодавно сколихнула цифровий світ, став вірус Wannacry. Тоді під ударом опинилися 200 тис. комп’ютерів у 150 країнах. Вірус Petya.A, що 27 червня заблокував роботу низки великих комерційних і державних структур, був не такий масштабний: його жертвами стали лише 12 тисяч користувачів. Petya.A був спрямований переважно на вітчизняні компанії: понад 75% випадків інфікування припадає на територію України.

Вірус Petya.A бере свій початок з 2016 року. Він пройшов кілька перетворень і модифікацій. Зараз просторами інтернету шириться версія, що поточна атака лише маскується під його ім’ям, тоді як насправді метою вірусації є не викуп, а знищення даних. Відомо, що наразі немає механізму дешифрування, тобто повернення даних у їхній початковий стан.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем. Поліція отримала вже понад 2 тисячі повідомлень про інфікування комп'ютерів вірусом-вимагачем.