У запорізькому аеропорту через наказ Генштабу затримали рейси - ЗМІ (фото)

5 липня в запорізькому аеропорту сталася затримка рейсів до Анталії та Стамбула. Більше двох годин пасажири чекали можливості полетіти.

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Як повідомив прес-секретар КП "Запорізький міжнародний аеропорт" Ігор Базанов, рейси вже відновили й пасажири змогли відлетіти, передає Zanoza.

Повітряний простір закрили за наказом з Генштабу. Правда, з якої причини - не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, з 1 липня 2017 року почала виконувати польоти з Києва у столицю Польщі Варшаву.