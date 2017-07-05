У запорізькому аеропорту через наказ Генштабу затримали рейси - ЗМІ (фото)
15:31, 05 липня 2017Суспільство
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300 пасажирів стали заручниками ситуації, перебуваючи в очікуванні вильоту.
У запорізькому аеропорту затримали рейси / zanoza-news.com
5 липня в запорізькому аеропорту сталася затримка рейсів до Анталії та Стамбула. Більше двох годин пасажири чекали можливості полетіти.
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Як повідомив прес-секретар КП "Запорізький міжнародний аеропорт" Ігор Базанов, рейси вже відновили й пасажири змогли відлетіти, передає Zanoza.
Повітряний простір закрили за наказом з Генштабу. Правда, з якої причини - не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, з 1 липня 2017 року почала виконувати польоти з Києва у столицю Польщі Варшаву.
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