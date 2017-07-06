Тертя носами, дотик лобами та цьом у щічку: сьогодні відзначається Всесвітній день поцілунків (відео)

У старовину поцілунком закріплювали торговельні угоди. Тому всім відомий поцілунок в обидві щоки називається «купецьким». Перший поцілунок на екрані відбувся у 1896 році у 30-секундному ролику Томаса Едісона під назвою «Поцілунок». Найдовший поцілунок в історії кіно – кадр із фільму «Ти зараз в армії» 1940 року, він тривав 186 секунд.

Особливим чином цілуються ескімоси – торкаючись носами один одного. А також австралійські аборигени – замість поцілунку вони довго дотикаються один до одного лобами. Римляни вважають, що поцілунок в лоб — це визнання таланту коханої людини. Жителі Японії взагалі не цілуються на людях. В Індії вважають, що під час поцілунку люди обмінюються душами.

Читайте також"У Росії є свій "седюк": шоумена звільнили за поцілунок Ані Лорак на очах у чоловіка (відео)

У США середньостатистична жінка цілується 80 разів, перш ніж вийти заміж. Під час фестивалю американець з Міннесоти за 8 годин поцілував 8001 людину. Тоді як у штаті Індіана чоловікові з вусами забороняється цілувати будь-кого. А в Айові шериф може заарештувати кожного, хто поцілує незнайомця.

Вчені довели – ті, хто любить цілуватися, живуть у середньому на 12 років довше.