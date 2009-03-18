Міжбанківський долар росте

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1550/8,2850, на 11.00 спред звузився до 8,2100/8,2800, а на 12.00 ціни зросли до 8,2400/8,3050. На момент закриття цінові рівні досягли поточного максимуму – 8,3600/8,4250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 14.15 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари долар-гривня – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2350/0,2400, на 11.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2360/0,2400, а на 12.00 піднялися до 0,2385/0,2415. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2405/0,2430. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,4900 (-0,0100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3015/17, а на 14.30 зросли до 1,3069/1,3071. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6075/10,7910, на 11.00 ціни встановилися на значеннях 10,6635/10,7685, а на 12.00 пішли вгору – 10,7290/10,8275. На момент закриття торгової сесії цінові показники відносно євро-гривні досягли рівня 10,9195/11,0185.