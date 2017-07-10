В Одесі затримали білоруса – активного учасника подій 2 травня 2014 року

В Одесі затримано активного учасника масових заворушень 2 травня 2014 року, який переховувався від слідства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, зловмисника, який переховувався від слідства під чужим прізвищем за межами України, було виявлено та затримано минулого тижня в будинку родича, що проживає в Одесі.

За клопотанням прокуратури Одеської області 8 липня Приморський районний суд обрав 37-річному чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ході розслідування встановлено, що затриманий, приховуючи обличчя під маскою-балаклавою і каскою, брав активну участь у масових заворушеннях на Грецькій площі 2 травня 2014 року.

Читайте такожВ Одесі побили учасницю експертної комісії "Група 2 травня"

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 294 (масові заворушення, що призвели до загибелі людей) Кримінального кодексу України.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, затриманий є громадянином Білорусі.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждало близько 300.