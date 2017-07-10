В Одесі затримали білоруса – активного учасника подій 2 травня 2014 року
За клопотанням прокуратури Одеської області 8 липня Приморський районний суд обрав 37-річному чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В Одесі затримано активного учасника масових заворушень 2 травня 2014 року, який переховувався від слідства.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, зловмисника, який переховувався від слідства під чужим прізвищем за межами України, було виявлено та затримано минулого тижня в будинку родича, що проживає в Одесі.
За клопотанням прокуратури Одеської області 8 липня Приморський районний суд обрав 37-річному чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У ході розслідування встановлено, що затриманий, приховуючи обличчя під маскою-балаклавою і каскою, брав активну участь у масових заворушеннях на Грецькій площі 2 травня 2014 року.
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Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 294 (масові заворушення, що призвели до загибелі людей) Кримінального кодексу України.
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, затриманий є громадянином Білорусі.
Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждало близько 300.