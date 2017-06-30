Під Одесою затримали ще одного учасника у "справі 2 травня"

У Чорноморську правоохоронці затримали ще одного учасника масових заворушень 2 травня 2014 року. Про це сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.

«Під час досудового розслідування в травні 2017 року повідомлено про підозру ще двом особам, які брали активну участь у вказаних подіях. У зв'язку з тим, що підозрювані переховувались від органів досудового слідства, їх оголосили в розшук. В суботу, 24 червня, в місті Чорноморськ правоохоронці затримали одного з підозрюваних», — зазначили в прокуратурі.

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 294 КК України. Розслідування здійснює слідче управління ГУНП в Одеській області.

Як відомо, раніше 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди. 27 листопада 2014 року в Приморському районному суді Одеси почалися судові слухання про масові заворушення 2 травня.