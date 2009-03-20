Світові ціни на нафту значно підвищилися
00:47, 20 березня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 19 березня на провідних нафтових біржах значно підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 50,67 (+3,01) дол./бар. (з постачанням у травні);
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 51,61 (+3,47) дол./бар. (з постачанням у квітні).
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