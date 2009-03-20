Прогноз погоди: на завтра весну теж не обіцяють

Найближчими днями істотного потепління в Україні не очікується.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра 21 березня, хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий мокрий сніг з дощем, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вночі у Криму, Приазов`ї та східних областях окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на півдні Криму до 5° тепла; вдень в Україні 2-7° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні до 10° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві та Київській області вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла. У Києві температура вночі становитиме близько 0°, вдень 3-5° тепла.