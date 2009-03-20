У мінфіні поскаржилися, мовляв, економлять так, що на люстри не вистачає

Після зміни керівництва Міністерства фінансів України у грудні 2007 року, коли міністром був призначений Віктор ПИНЗЕНИК, відомство не використовувало коштів за такими статтями матеріально-технічного забезпечення, як придбання меблів, автомобілів і дорогих люстр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК сьогодні на прес-конференції.

“З грудня 2007 року ніякої люстри, ніяких меблів ми не купували. Ми так економимо, що й купити не могли. Чи купували люстри до 2007 року, я не знаю", – сказав В.МАТВІЙЧУК.

За його інформацією, у 2008 році Мінфін витратив на добудову однієї зі своїх будівель у Києві 30 млн. грн. Ці кошти були направлені, зокрема, на оснащення будівлі системами вентиляції і захисту від обмерзання.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня ц.р. голова Рахункової палати України Валентин СИМОНЕНКО заявив про виявлення порушень під час аудиту використання коштів Міністерством фінансів України на будівництво і облаштування нової будівлі відомства. «Там одна люстра коштує більше, ніж весь дзеркальний зал Версаля», – сказав В.СИМОНЕНКО.

Прес-служба Мінфіну звернулася до В.СИМОНЕНКА з проханням спростувати це повідомлення. «Якщо пан СИМОНЕНКО мав на увазі, що такі витрати здійснені колишнім керівництвом Мінфіну, то просимо його зробити відповідну заяву в засобах масової інформації», – зазначалося у повідомленні прес-служби.