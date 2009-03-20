У Вінниці відзначили 65 років визволення від фашистів

У Вінниці сьогодні відбулись урочисті заходи з нагоди 65-ї річниці визволення області від фашистських загарбників.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

В рамках заходів в обласному центрі зустріли в урочистій обстановці учасників Всеукраїнської естафети "Слава визволителям Вітчизни".

Ця естафета уже пройшла територією Житомирської, Черкаської та Кіровоградської областей і тепер, у день визволення Вінниці від фашистських загарбників, її урочисто зустріли мешканці обласного центру та воїни Повітряних сил Збройних сил України на чолі з начальником Вінницького гарнізону генерал-лейтенантом Сергієм ОНИЩЕНКОМ.

Під час заходу до меморіалу Слави було внесено символічні капсули із землею з братських могил воїнів, полеглих у боях за визволення міст і сіл України. Тут відбувся урочистий мітинг за участю керівництва області і міста, командування Повітряних сил ЗСУ, представників громадських організацій і духовенства.

За даними міськради, в цей же день представники Вінницького козацтва вшанували пам’ять героя визвольних змагань полковника Івана Богуна, під керівництвом якого козацькі загони у березні 1651 року розгромили під Вінницею військо польсько-шляхетських загарбників.