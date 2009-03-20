Балога готовий з'явитися на допит

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА висловлює готовність прибути на допит до слідчого у справі про вбивство на Закарпатті, але вважає дії міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА “цирком”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні в ефірі телеканалу “1+1”.

“Мене дивує з’ясування стосунків по телебаченню, через Інтернет та газети”, - зазначив В.БАЛОГА і порівняв Ю.ЛУЦЕНКА з “балаболом та непрофесіоналом, який став міністром”.

“Я не хочу цирку. Я у цьому ніколи не буду брати участі. Але, що найголовніше, зараз пішло звинувачення, що нібито я причетний до якогось убивства...”, - сказав у зв’язку з цим В.БАЛОГА і додав, “якщо буде виклик до міліції і буде вказано конкретно у повістці, за якою статтею, в якості свідка чи в якості обвинуваченого, я, як законослухняний громадянин, піду обов’язково”.

Як повідомлялося, Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що МВС має ряд запитань до В.БАЛОГИ у зв`язку з кримінальною справою, що розслідується, про вбивство людини в Закарпатській області.

"Так, у нас є до нього запитання - ми маємо намір викликати його на допит у справі про вбивство в Закарпатті, збираємося поставити йому і ряд інших запитань", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Сьогодні міністр також допустив силовий привід В.БАЛОГИ для дачі свідчень у справі в разі ігнорування ним повісток на допит.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що «слідчий у Закарпатті, який розслідує справу про вбивство, вважає за необхідне допитати пана В.БАЛОГУ як свідка».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «щойно В.БАЛОЗІ буде направлена повістка, він повинен з`явитися до слідчого і дати правдиві свідчення, якщо ні - буде застосований силовий привід, як це було з іншими високопоставленими особами».

Міністр не став уточнювати, про які саме злочини йде мова, тільки зазначив, що В.БАЛОГА дізнається суть справи «прямо на допиті». «Закон існує для всіх, він (В.БАЛОГА) має поважати обов`язки і права слідчого України», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.