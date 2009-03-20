На Закарпатті підприємець підстрелив рекетира, який погрожував йому пістолетом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співробітник відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Закарпатській області Володимир ПАВЛЮХ.

За його словами, днями до чергової частини райвідділу міліції надiйшло повідомлення від місцевих медиків про те, що до них приватним автомобілем доставлено пораненого молодого чоловіка. Ним виявився 34-річний мешканець селища Чинадiйово Мукачівського району. Лікарі констатували у пацієнта вогнепальні поранення живота та обох ніг. Водночас у кишені одягу пораненого виявили пластмасовий контейнер із 6-ма патронами до пістолета іноземного виробництва калібру 7,65 мм.

«Поки медики рятували життя людині, міліціонери встановили, за яких обставин було завдано поранень. Так, пiд час проведення оперативно-розшукових заходів у селищі Чинадiйово правоохоронці знайшли пiстолет iноземного виробництва «Вальтер», 1940-го року випуску, з двома патронами. Курок на пiстолетi був зведений, що свідчило - із зброї або готувалися стріляти, або вже стріляли. «Вальтер» направили на експертизу. А ще через два дні міліціонери встановили особу людини, причетної до стрілянини. Це 42-річний чинадіївський приватний підприємець. З’ясувалося, що саме він і поранив молодшого чоловіка», - повідомив В.ПАВЛЮХ.

Він також поінформував, що за словами 42-річного підприємця, поранений земляк вимагав «данину» з його бізнесу. Коли підприємець відмовився платити, рекетир прийшов уночі до нього на подвір’я і став погрожувати пiстолетом. Навіть нібито здійснив один пострiл в його бiк. Пiсля цього господар застосував проти вимагача власну зареєстровану мисливську рушницю «Сайга» 20-го калібру, спричинивши нападнику вогнепальнi поранення.

Наразі, за словами В.ПАВЛЮХА, за цим фактом було порушено кримінальну справу. Рушницю вилучено, обставини з’ясовуються.