Мер Сум терміново скликає загальноміське Віче

Міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ заявив про намір терміново скликати 23 жовтня загальноміське Віче, на якому мають знайти вихід з кризової ситуації, яка склалася довкола полігону міського сміттєзвалища поблизу села Верхня Сироватка. За його даними, нині в Сумах скопичилося близько 10 тисяч кубічних метрів, або до 6 тисяч тонн невивезеного сміття.

Як передає кореспондент УНІАН, мер Сум оприлюднив перед представниками ЗМІ своє звернення до місцевих жителів, у якому закликав з розумінням поставитися до проблеми, яка несе в собі загрозу екологічного колапсу для обласного центру.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з проведенням територіальною громадою села Верхня Сироватка безстрокової акції протесту проти розміщення полігону твердих побутових відходів на землях державного запасу на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, з території Сум від 16 жовтня припинено вивіз твердих побутових відходів (ТПВ), що може призвести до екологічної та епідеміологічної катастрофи.

19-20 жовтня на позачерговій сесії Сумської міськради депутати розглядали єдине питання в порядку денному про надзвичайну екологічно-епідеміологічну небезпечну ситуацію, що склалася в Сумах в зв’язку з перешкоджанням мешканцями села Верхня Сироватка на подальшу експлуатацію та закриття удосконаленого звалища твердих побутових відходів.

На сесії було прийнято рішення делегувати депутатів міськради для проведення спільного з депутатами сільської ради опитування мешканців села на предмет їхнього ставлення щодо завершення експлуатації та закриття полігону ТПВ. За результатами проведеного в суботу сільського “референдуму”, до 80 відсотків селян висловилися проти продовження використання старого полігону.

Як повідомляв УНІАН, жителі Верхньої Сироватки продовжують нести варту у пікетах. Саме таким дієвим способом селяни намагаються переконати владу у своїй рішучості, облаштувавши табір, який нагадує революційне містечко - вогнище, намети і переконливі гасла. На їхнє переконання, спорудження нового полігону для сміття це - шлях до другого Чорнобиля.