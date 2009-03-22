Саудівська Аравія відмовилася визнавати українські медичні дипломи
Рішення набуває чинності заднім числом
Саудівська Аравія відмовилася визнавати дипломи медичних навчальних закладів України.
Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сьогодні газета «Ер-Ріяд».
За інформацією видання, рішення про відмову визнавати медичні дипломи українців і фахівців з інших країн, які здобули освіту в Україні, прийнято на засіданні ради з питань медичної спеціалізації, що проходила у саудівській столиці під головуванням міністра охорони здоров`я Саудівської Аравії.
Рішення набуває чинності заднім числом, починаючи з 1-го мухаррама поточного 1430 року Хіджри, яке припадає на 29 грудня 2008 року.
Постанова ради не поширюватиметься на медиків із українськими дипломами з числа корінних жителів королівства за умови проходження ними спеціальних курсів перепідготовки, зазначає газета.