Саудівська Аравія відмовилася визнавати українські медичні дипломи

Саудівська Аравія відмовилася визнавати дипломи медичних навчальних закладів України.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сьогодні газета «Ер-Ріяд».

За інформацією видання, рішення про відмову визнавати медичні дипломи українців і фахівців з інших країн, які здобули освіту в Україні, прийнято на засіданні ради з питань медичної спеціалізації, що проходила у саудівській столиці під головуванням міністра охорони здоров`я Саудівської Аравії.

Рішення набуває чинності заднім числом, починаючи з 1-го мухаррама поточного 1430 року Хіджри, яке припадає на 29 грудня 2008 року.

Постанова ради не поширюватиметься на медиків із українськими дипломами з числа корінних жителів королівства за умови проходження ними спеціальних курсів перепідготовки, зазначає газета.