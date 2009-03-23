Промисловці ФРН вперше пішли на скорочення постійних робочих місць

ThyssenKrupp, один з найбільших промислових концернів Німеччини, звільнить більше трьох тисяч працівників. Агентство AFP зауважує, що це стане першим скороченням постійних робочих місць німецькою індустріальною групою.

Всього ThyssenKrupp звільнить 1,5 відсотка загальної кількості працівників. Робочі місця скорочуються в підрозділах з виробництва сталі та автозапчастин, а також на верфях компанії.

Досі німецькі промисловці, щоб зменшити витрати через кризу, скорочували робочі години або позаштатні посади. У січні 2009 року 30 найбільших німецьких компаній запевнили канцлера Німеччини Ангелу Меркель, що не вдаватимуться до примусових звільнень.

За даними мюнхенського інституту економічних досліджень (IFO Economic Institute), найбільша економіка Європи, що постраждала із-за зниження експорту, знизиться на 4 відсотки в 2009 році. Це більше офіційного прогнозу уряду, який становить 2,25 відсотка.

Лента.ру