У Києві СБУ затримала агента російських спецслужб, який намагався завербувати представника Міноборони (фото)

Агента спецслужб Російської Федерації, який намагався отримати секретну документацію у військовій сфері і завербувати представника Міністерства оборони, затримала у Києві Служба безпеки України, повідомляє прес-служба СБУ.

Уродженець та житель Донецька, час від часу перебуваючи в Києві, за завданням російських спецслужб мав намір отримати інформацію про особовий склад, забезпечення, дислокацію, озброєння і переміщення уздовж лінії розмежування військових частин і з'єднань ЗСУ та Нацгвардії.

Також його цікавили поставки в Україну військового озброєння і техніки країнами-членами НАТО, проведення українсько-американських навчань «Сі Бриз 2017», установчі дані про офіцерів - інструкторів ЗС США, які здійснюють підготовку українських військовослужбовців.

Для цього шпигун встановив конфіденційні стосунки з колишнім офіцером ЗС України. Через нього він хотів за винагороду отримати секретні матеріали, циркулюючі в Генеральному штабі ЗСУ та установчі дані на посадових осіб Міноборони, які мають доступ до інформації закритого характеру.

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Затриманому повідомлено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Матеріали для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою направлені в суд.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше українськими військовими був затриманий російський контрактник Віктор Агєєв.

Матір Агеєва, його друзі і колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року. Розвідник Агєєв 1995 року народження потрапив у полон 24 червня в результаті зіткнення бійців 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ і розвідгрупи бойовиків «ЛНР».

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений в полон в Луганській області росіянин Віктор Агєєв в минулому році звільнився в запас».