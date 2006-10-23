ГПУ призначила додаткову експертизу переговорів екіпажу Ту-154

Генеральна прокуратура України призначила додаткову фоноскопічну експертизу записів переговорів екіпажу російського літака Ту-154, який зазнав катастрофи на Донеччині 22 серпня цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

За інформацією співробітників прес-служби, на сьогодні ще не має висновків спільної українсько-російської льотної комісії щодо причин авіакатастрофи.

Крім того, ще не закінчено судово-медичну молекулярно-генетичну експертизу 8 тіл загиблих на борту літака. Втім, впродовж 10 днів експерти лабораторії з Ростова-на-Дону обіцяють її закінчити.

Після цього російській стороні буде надіслано листа про завершення розслідування цієї авіакатастрофи українською стороною, відзначили у Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, російський літак Ту-154 авіакомпанії Пулковські авіалінії, що виконував рейс за маршрутом Анапа-Санкт-Петербург, 22 серпня розбився біля населеного пункту Суха Балка, за 45 кілометрів від Донецька. Усі 170 осіб, зокрема 45 дітей, які перебували на борту, загинули. Серед версій причин катастрофи основною називаються складні погодні умови.

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