Газпром категорично проти продажу газу на кордоні з Україною

ВАТ «Газпром» виступає категорично проти продажу газу країнам - членам Європейського Союзу на кордоні з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.

«Доведеться переглянути всю систему контрактів», - сказав він, відзначивши, що на сьогодні «Газпром» має довгострокові контракти з європейськими покупцями, деякі з яких розраховані на строк до 35 років.

При цьому, відзначив В.ГОЛУБЄВ, у контрактах закладено систему розрахунку тарифів на газ і на його постачання, а також передбачено всі механізми відповідальності сторін.

Він наголосив, що фактичний перехід на продаж газу європейським партнерам на кордоні з Україною призведе до перерозподілу ринків, а також може знизити безпеку постачань газу до Європи.

«Зараз ми захищаємо і свої інтереси, і інтереси споживачів», - запевнив В.ГОЛУБЄВ.

Як повідомляв УНІАН, під час газової кризи, що спалахнула в січні цього року, Україна запропонувала європейським партнерам подумати про можливість переходу на придбання російського газу на кордоні Росія –Україна. Ця ж можливість не виключається в підписаній сьогодні спільній декларації України і ЄС за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації газотранспортної системи.