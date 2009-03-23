Рятувальники МНС ліквідували витік хлору

У місті Сніжне (Донецька область), у дворі одного з приватних будинків рятувальники ліквідували витік з 30-літрового балона з рідким хлором, що протікав.

Як повідомили в Центрі пропаганди МНС України в Донецькій області, вчора о 12.57 на пульт зв`язку служби порятунку «101» міста Сніжне надійшло повідомлення про те, що у дворі приватного житлового будинку селища Шахти №2 з металевого балона витікає жовто-зелена рідина з неприємним запахом.

На місце події була направлена мобільна оперативна група Сніжнянського міського відділу МНС і пожежна автоцистерна 48-ої самостійної державної пожежної частини.

Після прибуття рятувальники встановили, що з балона ємністю 30 літрів витікають залишки рідкого хлору. Вони осадили утворену хмару водою і помістили балон в бочку з водою.

Від Головного управління МНС України в Донецькій області притягувалися 9 чоловік особового складу і 2 одиниці техніки.