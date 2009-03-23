СБУ відкрила ще один зал розсекречених архівних документів

Житомирське обласне управління Служби безпеки України відкрило електронний інформаційно-довідковий зал розсекречених архівних документів про Голодомор 1932-1933 років, діяльність ОУН-УПА, репресії, дисидентський рух.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зал обладнано сучасною комп’ютерною технікою, в ньому одночасно матимуть змогу працювати два відвідувачі та отримувати копії документів на паперових або електронних носіях. Також у залі буде присутній співробітник УСБУ, який надаватиме консультативну допомогу у роботі з базою даних.

«Відкритий електронний архів працює на основі спеціально розробленої програми, яка дозволяє швидко віднайти потрібні документи за різними категоріями пошуку, наразі тут представлено понад 23 гігабайти інформації - понад чотири тисячі розсекречених документів, більш ніж тисяча фотоматеріалів, понад 100 науково-довідкових видань. База даних буде постійно оновлюватися», - заявив під час відкриття залу начальник УСБУ в області Григорій ЗЕЛІНСЬКИЙ.

Також окремі розсекречені документи з архівів спецслужби представлені не тільки в електронному вигляді, а й рядом друкованих видань, що були підготовлені та випущені за ініціативи СБУ - збірники "Розсекречена пам’ять", "Дзеркало душі народної", спільне українсько-польське видання "Польща та Україна у 1930-1940-х рр. ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб", багатотомне видання "Літопис УПА", "Реабілітовані історією. Житомирська область", документальний журнал "З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ" та інші.