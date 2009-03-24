Світові ціни на нафту підвищилися
00:44, 24 березня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 23 березня на провідних нафтових біржах підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в травні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 53,47 (+2,25) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 53,80 (+1,73) дол./бар.
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