Німеччині потрібні 10 років, щоб відновити економіку країни

Німеччині буде потрібно 10 років на те, щоб відновити економіку країни. Таку думку висловила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

За її словами, такі кроки, як націоналізація великих компаній, мають бути тимчасовими і повністю зійти нанівець після того, як кризу вдасться узяти під контроль.

А.Меркель також уточнила, що платники податків повинні одержати назад усе, що вклали для порятунку економічної системи, передає Associated Press.

18 лютого ц.р. уряд Німеччини ухвалив новий закон про німецькі банки, який дозволить державі націоналізувати банки, які більше за інших постраждали від економічної кризи, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Перш ніж цей закон набуде чинності, він повинен бути схвалений обома палатами німецького парламенту. У разі схвалення законопроекту уряд отримає право до 30 червня ц.р. узяти під контроль банки, які вдалися до допомоги федерального бюджету.

Передбачається, що одним з перших під контроль держави буде узятий мюнхенський Hypo Real Estate, на підтримку якого в 2008 р. уряд Німеччини вже виділив 52 млрд євро.