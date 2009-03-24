У Ющенка кажуть, що Росії української труби не бачити

Уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський заявив, що Україну не влаштовує бажання Росії стати співвласником української ГТС.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"Російська сторона має свою концепцію і своє бачення щодо української ГТС. Їхнє бачення є таке, що вони б хотіли...стати співвласником української ГТС. Такий підхід не влаштовує українську сторону", - зазначив він.

Крім того, відповідаючи на питання, чи може змінитися ціна на російський газ з огляду на досягнуті домовленості України та ЄС, він сказав: "Я би не хотів, щоб Москва встановлювала ціни на транзит в Україні, так само, як і Україна в Росії".

Як відомо, раніше прем’єр-міністр Росії Володимир Путін закликав повернутися до ідеї міжнародного консорціуму по управлінню українською ГТС.

Українська правда