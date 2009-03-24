Україна переходить на літній час - не забудьте перевести годинник

Вже найближчої неділі, 29 березня, о 3 годині за київським часом на території України буде введено так званий "літній" час: стрілки годинника по всій країні будуть переведені на одну годину вперед.

До переведення годинників на літній час лікарі радять починати готуватися приблизно за тиждень. "Поступово намагайтеся лягати спати і вставати вранці на 20-40 хвилин раніше, ніж зазвичай. Щоб швидше заснути, прийміть увечері теплий душ, а щоб вранці швидше прокинутися - контрастний", - радить лікар-реабілітолог Борис Скачко.

"Навіть здоровим людям варто попити настій глоду, щоб через перебудову на новий часовий режим не "стрибав" тиск", - додає він.

КП в Украине