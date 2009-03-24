Курс долара на міжбанку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,2100/8,3300 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,ціни на російську валюту склали 0,2450/0,2500, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,1465/11,3235. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3584/86 (понеділок – 1,3702/04).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари долар-гривня з котируваннями 7,7000/7,9000.