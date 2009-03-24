Вибух у Донецьку: поранено жінку, пошкоджено два авто

У Донецьку внаслідок вибуху невстановленого пристрою постраждала жінка.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, о 19.10 23 березня, у дворі будинку по пр. Б. Хмельницького у Ворошиловському районі міста, стався вибух невстановленого пристрою. Непроникаюче осколкове поранення передньої черевної стінки дістала 37-річна жінка, котра в момент вибуху проходила мимо.

Крім того, вибухом було пошкоджено два автомобілі - «Мазда», що стояла у дворі і «Мерседес», який проїздив мимо. Водій і два пасажири, котрі знаходилися в «Мерседесі», не постраждали.

За даним фактом слідчим управлінням Донецького міськуправління міліції порушено кримінальну справу за ознаками ст.15, а також ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Ведеться слідство.