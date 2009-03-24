У центрі Луцька в смітнику знайшли тіло немовляти

Вчора у дворі будинку на проспекті Волі - головній вулиці міста, у контейнері для сміття було знайдено тіло новонародженої дитини.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, тіло було загорнуто у простирадло і поміщено у пакет для сміття.

З’ясувалося, що тіло немовляти знайшов 26-річний волоцюга.

Пошуки жінки, яка викинула тіло своєї дитини на сміття, тривають. Також експерти встановлюватимуть причини смерті немовляти