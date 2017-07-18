Сьогодні суд обирає запобіжний захід Розенблату (наживо)

Сьогодні Солом'янський райсуд Києва розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу Бориславу Розенблату. Початок суду призначений на 10:00.

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Борислав Розенблат підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара), ч. 2 і 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України. Розенблата підозрюють у лобіюванні інтересів компанії, пов'язаної з видобуванням бурштину в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але відмовилася дати згоду на затримання і арешт Борислава Розенблата (виключеного з фракції "БПП") і Максима Полякова ("Народний фронт"). За даними прокуратури, в діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова - ознаки зловживання впливом і хабарництва.

Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів та вчинення інших дій, пов'язаних з видобутком бурштину. 13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко в офіційному порядку вручив нардепам підозри і роз'яснив їх права.