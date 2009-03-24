Долар на міжбанку знову іде вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,2100/8,3300, на 11.00 звузився спред 8,2300/8,3150, а на 12.00 ціни зросли до 8,3200/8,3550 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2450/0,2500, на 11.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2460/0,2500, а на 12.00 піднялися до 0,2490/0,2520. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12.00 встановився на рівні 33,2505 (-0,0970).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3584/86, продовжуючи змінюватися в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями: 11,1465/11,3235, на 11.00 ціни встановилися на таких значеннях - 11,1875/11,3170, а на 12.00 пішли вгору слідом за доларом - 11,3115/11,3730.