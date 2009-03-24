Тимошенко і НБУ сьогодні напишуть "білий" і "чорний" списки банків

Сьогодні Національний банк України за участю уряду остаточно визначить перелік банків для проведення їх рекапіталізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що на сьогодні Нацбанком і урядом практично вироблена спільна позиція з цього питання. «Сьогодні проходитиме фінальна зустріч між урядом і Нацбанком, щоб визначитися, які банки насамперед будуть рекапіталізовані. Принцип дуже простий. Ми як уряд втручатимемося в ситуацію там, де в банків дуже багато вкладників, і там, де ці вклади не повертаються клієнтам, – там ми втручатимемося», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, прем`єр вкотре заявила, що підстав для подальшої девальвації гривні немає і в перспективі українська валюта лише зміцнюватиметься.

Як повідомляв УНІАН, уряд України спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом і Національним банком України розробив порядок рекапіталізації комерційних банків України. В результаті рекапіталізації держава зможе придбати частини акцій банків для того, щоб покрити їхні збитки і дати можливість банківській системі працювати в нормальному режимі.

Згідно з Порядком рекапіталізаціїї комерційних банків, Кабінет міністрів братиме участь у капіталізації недержавних банків лише в разі введення в них тимчасової адміністрації. Документом передбачено, що держава може брати участь у капіталізації банку за умови, якщо їй передається, одноосібно або разом з іншим інвестором, у разі укладання договору про спільну участь у капіталізації банку не менше 50% плюс одна акція.