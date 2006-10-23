Ющенко привітав мусульманам зі святом Ураза-Байрам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав мусульманам України зі святом Ураза-Байрам .

Як повідомляє прес-служба глави держави, у вітанні В.Ющенко відзначив, що “завдяки різнобічній діяльності громадських, культурно-просвітницьких та релігійних організацій мусульманська громада України переживає сьогодні період духовного піднесення і є повноправним учасником суспільного життя”.

Президент висловив впевненість, що мусульмани України й надалі сприятимуть розвитку кращих традицій та самобутніх звичаїв, зміцненню міжетнічної злагоди та міжконфесійного миру в нашій державі.

Як повідомлялося, святом Ураза-Байрам закінчується священний місяць Рамадан. Ураза-байрам святкується впродовж трьох днів і знаменує завершення великого поста Рамадан.