На Житомирщині планують внести зміни до плану формування ОТГ, створивши ще 7 об’єднаних громад

На Житомирщині планують внести зміни до Перспективного плану формування ОТГ області: створити ще 7 об’єднаних територіальних громад та приєднати 3 сільради до вже існуючих.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, таке рішення було прийнято сьогодні, 18 липня, на засіданні регіональної робочої групи за участю голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича та голови обласної ради Володимира Ширми. «Була проведена спільна нарада із головами райдержадміністрацій та надані доручення. Не всі райони їх виконали. Як це сталося? Або не ті люди займають посади, або ви не розумієте, що держава не буде давати вам гроші постійно. Я хотів би, щоб ми плідно попрацювали у липні та серпні, а у другій декаді вересня, якщо депутати будуть не проти, проведемо засідання сесії і розглянемо питання, які будуть стосуватися децентралізації. Тому у вас ще є час до вересня – віднесіться серйозно», – сказав, зокрема, на нараді Гундич.

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Робоча група проголосувала за внесення змін до Перспективного плану для створення громад.

Детальніше про перелік цих громад можна дізнатися на сайті Житомирської ОДА.

Крім цього, до Чижівської ОТГ буде приєднана Варварівська сільська рада, до Станишівської – Іванківська сільська рада, а до Іршанської – Шершнівська сільська рада.

Далі відповідні рішення мають розглянути депутати обласної ради, а вже після цього вони будуть направлені на розгляд Кабінету Міністрів України та Центральній виборчій Комісії.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної ради, наразі на Житомирщині діє 32 об'єднані територіальні громади.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі сьогодні пройде семінар з питань реформи децентралізації.