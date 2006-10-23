Частина Києва ввійшла до складу Сполучених Штатів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР підписали договір про придбання США земельної ділянки на вулиці Танковій, 4 у Києві під новий посольський комплекс.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання відбулося в приміщенні столичної мерії за участю генерального директора Генеральної дирекції Київради з обслуговування іноземних представництв Павла КРИВОНОСА.

У ході зустрічі загалом було підписано три договори, перший з яких - безпосередньо про купівлю-продаж земельної ділянки, другий – комплексний договір щодо купівлі землі, і третій – договір про надання послуг з боку української сторони.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ після підписання договорів зазначив, що всі кошти, які отримає Київ від продажу земельної ділянки, а це, за його словами, «дуже гідна ціна», будуть використані на соціальний захист малозабезпечених верств населення столиці.

Як повідомили на зустрічі, земельна ділянка має площу 4 гектари, і продано її Сполученим Штатам за більш як 27 млн. грн.

В інтерв’ю журналістам П.КРИВОНОС пояснив, що перший договір стосується саме купівлі-продажу землі, другий – комплексний і включає продаж землі та гарантії щодо проведення підготовчих робіт на ній. Договір про послуги необхідний був для того, щоб здійснити ці підготовчі роботи. За словами П.КРИВОНОСА, на земельній ділянці на Танковій, 4 раніше були розташовані теплиці, і американська сторона попросила владу Києва, зокрема, Гендирекцію іноземних представництв, очистити цю територію від того, що знаходиться в грунті, та перенести інженерні мережі. За його інформацією, на сьогодні вже проведено майже 80% цих підготовчих робіт. Вони будуть оплачені окремо американською стороною і це, за його словами, коштуватиме до 1 млн. доларів.

Нині Посольство США розташовано на вулиці Юрія Коцюбинського, питання щодо його майбутнього приміщення ще не вирішено і, за словами У. ТЕЙЛОРА, посольство збирається провести переговори з владою Києва з цього питання.