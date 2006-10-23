СБУ відвернула відправку до борделю в Москві трьох неповнолітніх

Управлінням СБУ в Запорізькій області перекрито канал постачання неповнолітніх за кордон з метою сексуальної експлуатації.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі УСБУ в Запорізькій області, "в результаті спецоперації оперативниками Служби безпеки виявлена мешканка Бердянська, яка організувала і безпосередньо здійснювала незаконне переміщення через державний кордон в Російську Федерацію неповнолітніх громадян України".

За даними прес-центру, жінка, пообіцявши трьом неповнолітнім високий заробіток на "серйозній роботі" в Москві, заволоділа їхніми документами, після чого довезла дівчаток до прикордонної залізничної станції, де домовилася з провідником про проїзд для себе і неповнолітніх до столиці РФ.

"Безпосередньо перед перетином кордону жінка видала неповнолітнім підроблені паспорти, з якими вони і були затримані", - повідомили в прес-центрі, зазначивши, що на даний момент вже встановлено, що метою незаконного переміщення неповнолітніх в РФ була "передача дівчаток власникам російських борделів".

Щодо організатора каналу постачання неповнолітніх за кордон для сексуальної експлуатації порушено кримінальну справу. Ведеться слідство