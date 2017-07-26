У "справі 2 травня" в Одесі арештовано екс-чиновника ДСНС

Нацполіція і співробітники Департаменту карного розшуку під час спецоперації в Одесі затримали колишнього першого заступника начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Руслана Великого. Про це повідомляє у Facebook перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

Читайте такожПолковник міліції, який втік з Одеси після подій 2 травня, отримав громадянство РФВін зазначив, що Руслан Великий "під час виконання своїх службових обов'язків не вжив заходів до направлення наявних сил і засобів для гасіння пожежі у будинку профспілки під час трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі, коли загинули 42 людини та 125 чоловік отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості".

Аброськін уточнив, що затриманий з 2016 року ухилявся від слідства та знаходився у розшуку. "Судом йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою", - зазначив він.

Також Аброськін повідомив, що колишній "бос" Великого Володимир Боделан ховається від правоохоронних органів України в тимчасово окупованому Криму, де обіймає посаду "керівника МНС".

Протягом 2017 року оперативниками поліції затримані 4 особи, які підозрюються у скоєні злочинів 2 травня 2014 року в Одесі.