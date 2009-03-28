Міліція вилучила близько 6 тисяч літрів самогону та спирту

У Вінницькій області з початку року порушено 160 кримінальних справ за незаконне виготовлення та розповсюдження самогону.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, з початку року вінницькими правоохоронцями задокументовано 290 фактів виготовлення самогону з метою збуту, порушено 160 кримінальних справ за ознаками статей 203 та 204 Кримінального кодексу України.

Також працівниками міліції Вінниччини вилучено близько 6 тисяч літрів самогону та спирту, більш як 10 тисяч самогонної закваски, до адміністративної відповідальності за виготовлення та продаж самогону притягнуто 1372 особи, за придбання – 658 осіб, за розпивання спиртних напоїв на робочому місці – 139 чоловік.